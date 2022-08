Equipes do Sesi na região participam da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Alunos das escolas de Presidente Prudente (Furquim e Real) seguem para etapa Estadual; Osvaldo Cruz, Regente Feijó, Santo Anastácio e Presidente Epitácio também representaram o Oeste Paulista no evento

As equipes de robótica das Escolas Sesi da região de Presidente Prudente e Presidente Epitácio participaram na última sexta feira, 15/08, da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A competição aconteceu Centro de Atividades do Sesi de Araçatuba (SP), e reuniu 20 equipes de todo oeste e noroeste do Estado de São Paulo.





A dinâmica da Olimpíada Brasileira de Robótica segue a mesma linha de outras competições da modalidade, como por exemplo, a FLL. Na OBR, as equipes precisam programar os seus robôs para que os mesmos cumpram determinadas missões, com o objetivo de resgatar vítimas em um cenário simulado de desastre.





Durante a olimpíada são realizados três rounds onde as equipes colocam os seus robôs em funcionamento para realizar o trajeto na mesa de missões. De acordo com a eficiência no cumprimento das missões é conferida uma pontuação para cada time participante.





Ao fim dos três rounds, as equipes das Escolas Sesi de Presidente Prudente Robobio (Furquim) e Red Hammer (Real), ficaram na segunda e terceira colocação, respectivamente. O desempenho garantiu a participação de ambas na etapa estadual que ocorrerá dia 27 de agosto em São Bernardo do Campo, SP. Eagles (Osvaldo Cruz), ficou em 5º, Fox Head (Epitácio) em 7º e a Techworld, de Santo Anastácio, acabou em 18º.





Sobre a OBR

A OBR tem como objetivo estimular os estudantes a seguir as carreiras científicas e da área de tecnologia. A Olimpíada é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos, organizada pelo governo federal. Ela ocorre desde 2007, e atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina.