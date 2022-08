FLÓRIDA: Em fase final as obras de reforma da Emei

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de processo licitatório contratou uma empresa Antonio Carlos Pereira e Cia. Ltda (Mineiro Serralheria) para a execução de obras na Emei Criança Feliz.

A empresa contratada pela Prefeitura Municipal está realizando obras de adequação do pátio da Emei localizado na rua Eiti Kurita esquina com a rua Engenheiro José Fonterrada Vieira, bem como nos sanitários e em duas salas de aula.

As obras se encontram em fase final de execução, sendo que inclusive os alunos e equipe escolar já estão com as atividades no prédio.

Para a execução das obras, a Prefeitura Municipal está investindo a importância de R$ 316.514,75, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução dos serviços.

Com a execução de obras de adequação do pátio da Emei, a administração municipal pretende garantir maior segurança e conforto aos alunos e equipe escolar.