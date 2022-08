FLÓRIDA: Indivíduos furtam mais de 50 kg de carnes de projeto que atende crianças

Os autores arrombaram o telhado e acessaram o freezer em que eram guardadas as carnes

A Polícia Civil de Flórida Paulista está investigando a autoria de um furto ocorrido no Projeto Socioeducativo, instalado ao lado da EMEI Criança Feliz.

Na manhã desta segunda-feira (15), profissionais que atuam no local se depararam com o telhado e forro da cozinha arrombados, local por onde os autores tiveram acesso para adentrarem o prédio.

O prejuízo é de mais de 50 kg de carnes que estavam em um freezer e que seriam servidas para as crianças atendidas pelo projeto, além dos danos no telhado e forro.



Segundo dados obtidos pela reportagem do jornal e site Folha Regional, foram levados 14 kg de peito de frango; 13 kg de carne de porco; 10 kg de carne bovina; 8 kg de carne moída; 10 kg de peixes e 30 polpas de frutas.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para a coleta de dados e imagens que poderão ajudar a esclarecer a autoria do crime.

Caso alguma pessoa tenha informações que possam levar aos autores do furto, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone: (18) 3571-1008 ou pelo 197. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.