Mais de 2.000 kg de drogas são encontrados em “carga de sucata”

Quatro caminhões carregados com sucata foram abordados no km 561,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). No momento da fiscalização, os condutores apresentaram grande nervosismo e palavras desencontradas sobre o motivo da viagem.

Na sequência, durante a vistoria veicular, foram localizados no compartimento de carga, em meio a carga de sucata plástica de dois veículos, com placas de São Paulo (SP) e Mauá (SP), grande quantidade de maconha, cocaína, haxixe e skank.

As drogas encontradas totalizaram 2.064,217 kg, dos quais:

1.950,00 kg de maconha

102,551 kg de cocaína

5,148 kg de haxixe

6,518 kg de skank

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos condutores de dois dos veículos abordados. Ambos, de 42 anos e de 54 anos, foram levados para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Presidente Prudente, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.