FLÓRIDA: Igreja é alvo de furto e criminosos levam o dízimo pago pelos fiéis

Uma igreja evangélica localizada na Avenida José Fróio foi alvo de furto em Flórida Paulista.

O crime foi descoberto na noite desta segunda-feira (15), após um pastor que estava no Rio de Janeiro acessar as câmeras de segurança do local.

Ele percebeu anormalidades no interior do templo religioso e acionou o pastor que reside em Flórida Paulista que foi até o local e se deparou com a situação.

Cadeados teriam sido abertos pelos criminosos que tiveram acesso ao local em que estava guardado o dinheiro do dízimo pago pelos fiéis da igreja.



As polícias Militar e Civil foram acionadas. Uma equipe da Polícia Científica também coletou dados, imagens e outras informações que poderão auxiliar na elucidação e identificação da autoria do furto.

Informações podem ser repassadas para a polícia através dos telefones: (18) 3571-1008 ou 197. A identidade do denunciante será mantida em sigilo absoluto.