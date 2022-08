FLÓRIDA: Polícia Civil vai usar imagens de câmera para tentar identificar autor de furto em igreja

O criminoso que invadiu uma igreja evangélica na Avenida José Fróio em Flórida Paulista por volta das 2h47 de segunda-feira (15), levou R$ 50 que eram provenientes de dízimos e ofertas de fiéis.

Ele entrou na igreja pela porta da frente e depois da invasão, arrombou o cadeado do cofre que guardava o valor.

As imagens do circuito interno de segurança da igreja serão usadas pela Polícia Civil na tentativa de identificar o autor do crime.



Elas mostram o momento em que com chaves de fenda, ele acessa o cofre e vistoria o local em busca de mais pertences.

Impressões digitais foram colhidas pelas equipes da Polícia Científica que periciaram o local. Elas também poderão garantir a elucidação da autoria do furto.

