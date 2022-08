FLÓRIDA: “Projeto Ocupa” será implantado na escola Pércio

A escola Pércio de Flórida Paulista vai ganhar um novo projeto que é fruto da parceria do Instituto Retribuir com o Poder Judiciário e Ministério Público local.

Trata-se do “Projeto Ocupa”, que através da ocupação dos espaços escolares com artes e esportes, vai proporcionar aos alunos atividades no contraturno escolar e que serão aplicadas por professor contratado sendo custeado com recursos de quase R$ 30 mil oferecidos pelo Poder Judiciário e Ministério Público. E o Instituto Retribuir ficará responsável por pagar o profissional contratado e auxiliares para atuarem junto aos alunos.

Já estão à disposição da unidade escolar bolas de futsal, vôlei, basquete, tênis de mesa e pebolim; caixas de som, mesa de som, microfones e pedestais, violões e teclado; tintas spray; gibis; jogos de tabuleiro e cartas, além de outros itens. Jogos de uniformes e coletes também fazem parte do material recebido, que foi adquirido após pesquisas de preço realizadas pela escola.

Em conversa com a Folha Regional, Tatiani Qualho Ayachi, diretora da unidade escolar, aproveitou para agradecer a importante parceria do Judiciário, Ministério Público e Instituto Retribuir, sempre comprometidos com a melhoria e a qualidade de ensino na unidade escolar.