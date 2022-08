Osvaldo Cruz F.C. Sub-15 vence em Fernandópolis e garante classificação no Paulista

Em partida realizada pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista de Categorias de Base, a equipe do Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C., do treinador Samuel Japonês conquistou importante classificação para a terceira fase, sendo as oitavas de finais da competição ao derrotar de goleada por 6 a 0, a equipe de Fernandopolis E.C. “Fefecê”.

Destaque da partida foi o jogador adamantinense Yago Rafael, que fez 2 gols, enquanto Pingo, Miguel, Valdivia e Augusto completaram a goleada.

A partida foi realizada no último sábado (13) no Estádio Municipal Cláudio Rodante em Fernandopolis.

A equipe osvaldocruzense classificou, após o Sertãozinho concorrente direto pela vaga perder de goleada por 9 a 1, para o São Paulo em jogo realizado em Cotia.

Nesta segunda-feira (15), foi definido os grupos da próxima fase do Campeonato Paulista – Categoria Sub-15, e a equipe de Osvaldo Cruz ficou no grupo 22, onde enfrentará as equipes do Palmeiras, São Bento de Sorocaba e Desportivo Brasil.

Na foto, o meio campista Yago Rafael, que marcou os dois gols.