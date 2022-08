OSVALDO CRUZ: Vereadores realizam entrega oficial de emendas impositivas às entidades

No final do mês de julho, a Câmara Municipal de Osvaldo Cruz realizou cerimônia para oficializar a entrega de emendas impositivas. Ao todo, seis entidades foram contempladas com valores destinados por vereadores.

Os valores são distribuídos através das emendas impositivas, das quais, todo vereador tem direito. As emendas parlamentares impositivas são a parte do Orçamento Público, da qual a aplicação é feita pelo Poder Executivo, através da indicação de vereadores, conforme previsto na Lei Orgânica do Município.

Com isso, o total de R$ 214.746,63, é o valor que vereadores destinaram para entidades de Osvaldo Cruz, que receberam a entrega oficial, através de seus representantes, sendo: Rede Feminina de Combate ao Câncer R$ 53.356,18; Associação Síndrome de Down R$ 73.356,09; Centro de Apoio Terapêutico de Osvaldo Cruz R$ 32,678,09; Aproc (Associação dos Produtores Rural da Região de Osvaldo Cruz) R$ 40.678,09; e o Instituto Vida R$5.678,09.