SP 294 tem recuperação de pavimento entre Pacaembu e Irapuru

A Eixo SP Concessionária de Rodovias executa serviços de recuperação de pavimento nesta semana no trecho da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que compreende os municípios de Irapuru e Pacaembu. No período, motoristas devem redobrar a atenção às condições de tráfego no local.

A frente de obras da equipe regional de Dracena segue o cronograma de melhoramentos da malha rodoviária neste mês entre os quilômetros 655 e 526, de Tupi Paulista a Tupã. As obras são realizadas no período das 7h às 17h.

Nesta extensão, o cronograma inclui fresagem e recomposição de pavimento, além de serviços de sinalização horizontal. “Estamos entregando trechos totalmente recompostos, com maior qualidade aos motoristas em seus deslocamentos. Isto reflete na segurança e no conforto dos usuários que utilizam a SP 294, seja para o escoamento da produção agrícola e industrial, ou para trajetos intermunicipais”, desta José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.

Durante a execução dos serviços, o condutor encontrará trechos com estreitamento de pista, sinalizado por cones e placas de advertências, com eventual operação Pare e Siga, modalidade em que o tráfego segue por uma faixa, em sentidos alternados. A orientação é reduzir a velocidade ao aproximar-se do local da obra e jamais parar para observar a movimentação de máquinas e trabalhadores, conduta que oferece risco de colisão traseira.