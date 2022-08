Casal descobre sexo de bebê durante montaria de rodeio

Um casal de Monte Aprazível (SP) teve uma das notícias mais emocionantes da vida durante um rodeio. Juntos há mais de 11 anos, Priscila Gonçalves e André Macri foram surpreendidos com um chá revelação e descobriram o sexo do filho no evento.

O casal acompanhava uma competição da modalidade cutiano, em que são usados cavalos ao invés de touros, quando soube que um menino está a caminho. O “presente” foi preparado pelo amigo e organizador do evento, Rômulo Cury.

Na noite de sexta-feira (12), Priscila e André foram chamados pelo narrador ao palco do rodeio e tiveram os olhos vendados. Para a surpresa, o último competidor cedeu a montaria. Talco colorido foi colocado no arreio e, quando a potra Palestina entrou na arena, carregou uma “fumaça azul”

“A gente ficou muito contente com o empenho de todos eles, principalmente o Umberto Júnior, que estava narrando. Ele é um grande amigo, padrinho de casamento, e foi criado comigo”, disse André ao g1.

“Também ficamos muito felizes com o competidor José Leal, que foi quem cedeu a montaria. Tirou um pouco os holofotes dele por nossa causa.”

O casal, apaixonado por festas de rodeio, afirma que escolheu de forma espontânea o nome do primeiro filho, que vai se chamar Gabriel.

“Sabe quando parece que que era para ser? Depois que falamos sobre Gabriel, não entramos mais no assunto de escolher outro nome. Estamos muito felizes com essa bênção. Eu e a Priscila vamos fazer de tudo pra criar bem nosso filho”, contou André.

Surpresa

De acordo com André, a surpresa foi preparada pelo organizador do evento depois que eles se encontraram e o casal comentou que faria o chá revelação do bebê.

“O Rômulo [organizador do evento] sugeriu de fazer no rodeio. A gente até ficou em dúvida sobre como seria. Então, ele pediu carta branca e falou para deixar tudo com ele. Depois a gente fez o ultrassom e a médica colocou o resultado dentro de um envelope lacrado. Só ele sabia.”

“Desde a descoberta, a sensação é maravilhosa. Não temos muitas palavras para descrever. É um sentimento que vai crescer ainda mais com o tempo”, afirmou.