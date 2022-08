Expo Prudente 2022 terá concurso Rainha da Expo

A Expo Prudente 2022 ocorre do dia 6 ao dia 14 de setembro, no Recinto de Exposição Jacob Tosello de Presidente Prudente.

O concurso para escolha da Rainha da Expo Prudente está de volta. As inscrições gratuitas podem ser feitas do dia 12 ao dia 20 de agosto., e a primeira seletiva será no dia 21 de agosto no salão Hair Fit, no período da manhã.

O traje para participar da seletiva é: salto preto/nude; short e camiseta branca.

De acordo com o organizador, Marcelo Alexandre, as candidatas interessadas podem fazer a inscrição através do whatsappp (18) 997922966, enviar o nome completo e idade. As candidatas devem ter a partir de 17 anos até 35 anos. Haverá premiação, que ainda será definida pela organização da Expo Prudente.

