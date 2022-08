FLÓRIDA: “Prejuízo da igreja com furto foi de mais de R$ 3.500”, diz pastor

Nesta quarta-feira (17), o pastor da igreja que foi alvo de furto em Flórida Paulista, falou com a reportagem do jornal e site Folha Regional.

Ele revelou que o prejuízo com a ação criminosa do indivíduo que invadiu a igreja e acessou o local em que estava guardado o dinheiro na madrugada de segunda-feira (15), foi de mais de R$ 3.500,00.

Segundo o pastor Wellington Cardoso, diferente do que havia sido divulgado anteriormente, quando foi informada a subtração de R$ 50, o prejuízo da igreja foi bem maior e causou um sério dano ao seu funcionamento, já que o valor seria empregado em pagamentos de água, energia, aluguel do prédio e outras despesas geradas com o funcionamento do templo religioso.

Ainda de acordo com o pastor Wellington Cardoso, o valor levado pelo indivíduo, era fruto de dízimos, ofertas e votos feitos pelos fiéis.

AUTOR DESLIGOU ENERGIA DA IGREJA

Para sua entrada no local, o autor do crime teria desligado a energia da igreja, porém, não contava que o fornecimento continuaria apenas por “uma fase” e que assim, a câmera do circuito interno de segurança continuaria funcionando e registrando a sua ação.



INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil, comandada pelo delegado Dr. Hilton Testi Renz, atua na investigação do crime e conta com o vídeo gravado por uma câmera de segurança que dá alguns detalhes do homem.

Impressões digitais do autor também foram colhidas pela Polícia Científica, o que pode ajudar no esclarecimento e identificação do criminoso.