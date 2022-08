FLÓRIDA: Totem com serviço de Poupatempo será instalado na Biblioteca Municipal

No mês de junho, o prefeito Wilson Fróio Junior e o vice-prefeito Sidnei Gazola, assinaram em cerimônia na capital paulista, convênio garantindo o recebimento de um totem de autoatendimento para beneficiar a população floridense com os serviços do Poupatempo.

O modelo dos totens se assemelha à tela de um tablet e conta com leitor biométrico de alta precisão para facilitar solicitações de documentos e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo.

Os equipamentos também têm scanner para digitalização de documentos e envio em tempo real de arquivos.

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 40 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros.

O convênio assinado pelo prefeito e vice prevê ainda que o equipamento deverá ser instalado em local de fácil acesso da população floridense e de acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional, será instalado no prédio da Biblioteca Municipal, localizada no cento da cidade na avenida Expedicionários, próximo ao terminal rodoviário.

O equipamento deverá entrar em funcionamento nas próximas semanas, devendo ser anunciado em breve.