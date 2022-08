FLÓRIDA: Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer de Presidente Prudente estará amanhã na cidade e no Indaiá

A Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer de Presidente Prudente estará em Flórida Paulista e no Distrito do Indaiá do Aguapei para a realização de exames preventivos que serão oferecidos gratuitamente às mulheres do município nesta quinta-feira, dia 18 de agosto.

A campanha será realizada através de uma parceria entre a Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente (AAPC) e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde.

Serão atendidas mulheres para a realização do exame preventivo Papanicolau, que ajuda na identificação precoce de diversas doenças e principalmente no diagnóstico do câncer de colo do útero. A campanha será realizada no período da manhã no Centro de Lazer, onde a Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer de Presidente Prudente ficará estacionada iniciando o atendimento às 8h até às 11h e estará no Distrito do Indaiá no período das 13h às 16h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, as mulheres que pretendem participar da campanha e fazer o exame preventivo devem dirigir-se às unidades da Saúde do município, sendo o Centro de Saúde as ESF da cidade e nos dois distritos de Indaiá e Alto Iris, onde está sendo feito um pré-cadastro para agendar os exames.

O ônibus tem a estrutura de um consultório ginecológico e possui tudo necessário para a realização dos exames de uma forma confortável durante o atendimento.

Os testes coletados serão analisados e, depois disso, os resultados encaminhados para o Centro de Saúde de Flórida Paulista.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário da Saúde Aguinaldo ainda destacou que é muito importante a participação das mulheres nesse tipo de ação da saúde, pois com a realização desses exames, é possível identificar ainda de forma precoce, diversos tipos de problemas de saúde nas mulheres, garantindo assim, uma maior eficácia na realização de tratamentos posteriores.