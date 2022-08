FLÓRIDA: Prefeitura repassa mais de R$ 33 mil para Santa Casa

A Prefeitura de Flórida Paulista realizou um repasse de recursos no valor de R$ 33.500,00 para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo informações cedidas pela administração municipal, a assinatura do repasse ocorreu no gabinete do Paço Municipal com a presença do prefeito Wilson Fróio Júnior e o provedor da Santa Casa, José Arlindo Rafael “Zezão”.

Os recursos serão empregados na aquisição de medicamentos utilizados pela Santa Casa no atendimento da população floridense que diariamente recebe os cuidados na unidade de saúde.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o provedor José Arlindo Rafael destacou a importância do repasse e agradeceu a importante parceria entre Prefeitura e Santa Casa favorecendo assim a população floridense.