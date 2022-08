MARIÁPOLIS: Tribunal de Contas do Estado em fiscalização surpresa aponta problemas em escola

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou no dia 4, fiscalização surpresa para verificar a situação de unidades escolares estaduais e municipais. A ação envolveu um corpo técnico de 392 Agentes da Fiscalização e a vistoria simultânea de 393 escolas distribuídas em 319 municípios do Estado.

A fiscalização teve como objetivo checar a infraestrutura das escolas, bem como o fornecimento de água, manutenção e limpeza dos ambientes, salas de aulas, banheiros, cozinha, locais de convivência, pátios e quadras esportivas.

A vistoria incluiu ainda, inspeções em transporte escolar, uniformes, equipamentos, materiais didático-pedagógicos e computadores com acesso à internet.

A partir das ações será elaborado um relatório gerencial parcial que será encaminhado aos conselheiros-relatores de processos ligados às escolas fiscalizadas.

Todas as Prefeituras e órgãos estaduais serão notificados pelo TCESP a corrigir e prestar esclarecimentos detalhados sobre cada caso.

Entre os municípios que recebeu a fiscalização surpresa do Tribunal de Contas está Mariápolis, onde o TCESP apontou que na Emef Nelson Magnani, os banheiros da quadra esportiva estavam em péssimas condições de higiene e manutenção.