Na volta presencial, Festa do Peão de Barretos promete acabar com saudade do público com mais de 100 shows e mudanças no evento

A Festa do Peão de Barretos (SP) está de volta presencialmente com promessa de encaixar três anos de evento em um só. A demanda represada por conta das edições de 2020 e 2021, adiadas diante da pandemia de Covid-19, deve ser suprida com as novidades que serão apresentadas ao público no Parque do Peão a partir desta quinta-feira (18) até o dia 28. São esperadas 900 mil pessoas em 11 dias.

“Barretos sempre tem que ter um diferencial. Em Barretos não podem ser os mesmos shows, os mesmíssimos rodeios, tem que ter sempre alguma coisa diferente, porque é Barretos. Uma festa do tamanho da nossa, fazer uma coisa que nunca fizemos, três em um. São três festas: 2020, 2021 e 2022. Três festas em uma nós estamos fazendo. Então, a gente vem com muita criatividade em muitos setores”, disse Hussein Gemha Júnior, diretor financeiro de Os Independentes, grupo responsável pela realização da Festa do Peão de Barretos.