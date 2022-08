Prefeitura de Presidente Prudente abre inscrições para 26º Fentepp, que acontece de 11 a 19 de novembro

O Festival pagará aos espetáculos selecionados de R$ 9.000,00 a R$ 12.000,00, considerando a distância da cidade de origem até Prudente

A Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para a 26ª edição do Fentepp (Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente). O evento, que acontece de 11 a 19 de novembro, tem apoio do Retomada SP e SESC pela chamada pública 02/2022.

O Festival, que tem abrangência nacional, volta no formato presencial após dois anos de pandemia, com programação para o público adulto e infanto-juvenil, em espaços convencionais, alternativos, ruas e praças.

Os grupos artísticos interessados em apresentar seus trabalhos no festival devem cumprir as regras elencadas no edital, como estar devidamente constituído juridicamente (CNPJ). Não poderão ser inscritos espetáculos selecionados em edições anteriores do Fentepp.

Para uma sessão, o Festival pagará aos espetáculos selecionados de R$ 9.000,00 a R$ 12.000,00, considerando a distância da cidade de origem até Prudente, que serão pagos através da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte). Serão selecionados até quatro espetáculos de grupos sediados em Presidente Prudente.

Todas as regras estão especificadas no regulamento, que está disponível no endereço fentepp.com.br.