Produtores rurais de Junqueirópolis visitam a 13ª Feira Casul

Uma caravana de produtores do agro de Junqueirópolis visitou a Feira da Casul (Cooperativa Agropecuária) em Parapuã, na última quinta-feira, 11 de agosto de 2022.

O evento tradicional da Cooperativa Casul aconteceu nos dias 11 e 12 e reuniu mais de três mil produtores durante a 13ª feira, e teve como objetivo mostrar as novas tecnologias em favor dos bons negócios para o Agronegócio.

Os participantes participaram de palestras sobre as principais culturas da região, como o amendoim, soja, mandioca, seringueira e pastagem e de gestão e sustentabilidade agrícola, com grandes nomes e pesquisadores.

Para esse ano a Casul trouxe inovação para o público feminino, o “Espaço Mulher”, com palestras e oficinas voltadas para facilitar os desafios que as mulheres enfrentam na agricultura.

Os participantes aprovaram a iniciativa da visita a feira Casul em Parapuã organizada pelo diretor Josemar de Souza(Nego) da Diretoria de Agronegócio, que proporcionou aos agricultores e pecuaristas do município participarem de palestra e conhecerem a inovação tecnológica e as novas tendências do mercado para ambos setores.