Rodeio de Inúbia Paulista inicia hoje com show de Guilherme & Santiago

O Inúbia Paulista Rodeo Show acontece neste final de semana, nos dias 18 a 20 de agosto com entrada franca.

Grandes atrações estão confirmadas para o evento que terá montarias, uma grandiosa estrutura, com camarotes e praça de alimentação, além de muita segurança.

Os shows prometem animar o público, sendo que na primeira noite de festa, nesta quinta-feira, dia 18 de julho, acontece o esperado show da dupla Guilherme & Santiago. Já no dia 19 (sexta-feira), o show será com a sensacional dupla Bruno & Barreto e para encerrar a grandiosa festa, no dia 20 (sábado), o show será com a dupla Brenno e Matheus que fecham com chave de ouro Inúbia Paulista Rodeo Show.

O evento é uma realização da Prefeitura e Câmara Municipal de Inúbia Paulista, com apoio da American Country e Comissão Organizadora.