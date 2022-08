‘Vovó do tráfico’ é presa em flagrante por guardar drogas em casa e usar faca para ameaçar policiais

As polícias Civil e Militar prenderam nesta quarta-feira (17) uma idosa, de 65 anos, após encontrarem na casa dela porções de cocaína, crack e maconha, além de balanças de precisão e máquina de cartão de crédito, na Vila Líder, em Presidente Prudente. De acordo com a Polícia Civil, a mulher ainda chegou a ameaçar os policiais com uma faca durante a operação.