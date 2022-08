Chuva adia início do Inúbia Paulista Rodeo Show

O Inúbia Paulista Rodeo Show que começaria nesta quinta-feira (18), foi adiado devido as condições climáticas.

De acordo com um comunicado da Comissão Organizadora, a festa teria três noites, porém, agora vai ter quatro noites, se encerrando na segunda-feira, dia 22 de agosto.

Grandes atrações estão confirmadas para o evento que terá montarias, uma grandiosa estrutura, com camarotes e praça de alimentação, além de muita segurança.

No dia 19, sexta-feira, o show será com a dupla Bruno & Barreto, no sábado, dia 20, quem anima a festa é a dupla Brenno e Matheus, domingo, dia 21, a animação fica por conta do Grupo Zíngaro e para fechar com chave de ouro, na segunda-feira, dia 22, acontece o esperado show da dupla Guilherme & Santiago.

O evento é uma realização da Prefeitura e Câmara Municipal de Inúbia Paulista, com apoio da American Country e Comissão Organizadora.