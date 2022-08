IRAPURU: Vereador alerta necessidade de reforma no prédio do Centro de Saúde

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, o vereador Antonio de Almeida Neto (Amigo Mala) – DEM, apresentou indicação, solicitando à Prefeitura Municipal para que providencie a reforma no Centro de Saúde “Nelcídio da Silveira Bastos”.

“O Centro de Saúde está precisando de reforma em seus setores, e é necessários reparos nas rachaduras de paredes e parte do teto, além de nova pintura em algumas paredes para que tenhamos um local totalmente adequado para o atendimento de saúde dos munícipes”, afirmou o vereador.

Ainda o vereador destacou que os custos para as obras de reforma e reparos no prédio do Centro de Saúde não ficarão altos aos cofres públicos, sendo um setor muito utilizado pela população e que aguarda providências por parte do Executivo Municipal, para melhorar aquela unidade de saúde, que merece toda a atenção.