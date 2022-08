Laudo apontou sedativo em chá de Centro de Saúde de Salmourão

Um laudo emitido pelo Laboratório Fleury, apontou substâncias sedativas em exames realizados pela prefeitura de Salmourão, através da Secretaria de Saúde, em seis funcionários que passaram mal no dia 22 de julho, após terem tomado chá no Centro de Saúde do município.

As substâncias encontradas foram dos sedativos Proprofal e Ampirona.

Os laudos agora serão encaminhados à Polícia Civil do município, que investiga o caso.





No dia do ocorrido, seis pessoas que trabalham no Centro de Saúde beberam do chá e passaram mal, entre elas o enfermeiro e vereador Fernando Roçato.

As garrafas de café e chá foram recolhidas rapidamente, após relatos dos funcionários e encaminhado a Polícia Civil.

Além das investigações por parte da Polícia Civil, a prefeitura deve instaurar uma sindicância externa, para apurar os fatos e punir os responsáveis.