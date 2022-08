Osvaldo Cruz F.C. Sub-15 enfrenta o Palmeiras neste sábado pelo Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos dos dezesseis times que estarão participando da terceira fase do Campeonato Paulista de Categorias de Base.

A equipe do Sub-15, do Osvaldo Cruz F.C. tem estreia marcada para este sábado (20) às 9h00, onde enfrentará a forte equipe da S.E. Palmeiras. Em razão das obras no estádio em Osvaldo Cruz, o jogo será realizado no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga “Alonsão ” em Tupã.

Além das duas equipes no Grupo – 22, do Campeonato Paulista, têm ainda as equipes do São Bento de Sorocaba e o Desportivo Brasil.

A equipe de Osvaldo Cruz F.C. conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia e Pracinha, além de outros estados.