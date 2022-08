LUCÉLIA: ‘Saúde’ promove palestra sobre a conscientização pelo fim da violência contra a mulher

A palestra foi ministrada pela delegada de Polícia, Patrícia Tranche Vasquez, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no município de Adamantina e atuante há 28 anos, com vasta experiência ao vivenciar diariamente todos os tipos de violência contra as mulheres, crianças e adolescentes.



O objetivo foi de apresentar os tipos de violências que enquadram na Lei da Maria da Penha, suas punições, direitos da mulher e proteção indicando a responsabilidade de cada órgão público para colaborar nesta causa.