Mulher é presa viajando com criança de 7 anos, que seria adotada ilegalmente

Uma mulher de 43 anos, foi presa na tarde de quarta-feira (17), viajando ilegalmente com um menino de 7 anos. Ela estava em um ônibus que fazia o itinerário Porto Alegre/RS a Santarém/PA, e foi abordada na BR-163, em Campo Grande/MS.

O veículo foi parado no km 493, por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que fazia a fiscalização da rodovia. Ao ser questionada sobre a criança, ela contou não ser mãe do menino, mas que estaria levando-o para ser adotado em Sorriso, no Mato Grosso.

No entanto, ela não tinha nenhuma documentação que autorizasse a viagem e após contato com a Vara da Infância e Juventude foi constatado que não havia nenhum processo de adoção para a criança.

O Conselho Tutelar foi acionado e a mulher foi encaminhada, junto com o menino, para a Polícia Civil de Campo Grande. Ela poderá responder por tráfico de pessoas.

Com informações do Cenário MS.