Uma pessoa fica ferida em acidente com cavalo na pista na SP-294

Dois veículos se envolveram um atropelamento de um cavalo que estava sobre a pista da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho Iacri a Tupã, na madrugada deste domingo, dia 21. Um motorista, de um veículo Voyage, placas de Tupã, sofreu ferimentos e foi conduzido para atendimento médico pela equipe da concessionária que administra a rodovia.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Base Operacional de Tupã, que atendeu o acidente com o cabo Miranda e cabo Robson, por volta das 3 horas o veículo Voyage trafegava pela rodovia no sentido Iacri a Tupã e na altura do quilômetro 536, próximo da Base da Concessionária Eixo, no distrito de Universo, o motorista foi surpreendido com um cavalo na pista, não teve tempo de desviar e ocorreu o atropelamento.



Ainda de acordo com a corporação, um outro veículo Tucson, placas de Marília, que transitava vinha logo atrás do Voyage, no mesmo sentido de direção, também não conseguiu desviar do animal e acabou atropelamento novamente. O motorista da Tucson não teria sofrido ferimentos. Já o condutor do Voyage sofreu ferimentos e foi conduzido para atendimento médico na Santa Casa de Tupã.