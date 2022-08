Após tentar fugir de viaturas e do Helicóptero Águia, assaltante de postos capota carro e é preso

Um assaltante, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã deste domingo, dia 21, após perder o controle de um veículo Mitsubshi Outlander que utilizava para fugir da policia depois de ter cometido dois assaltos na região.

O primeiro crime teria sido registrado por volta das 7h30 em um posto de combustíveis na cidade de Paraguaçu Paulista (SP) de onde em seguida, ele partiu com destino a Maracaí (SP) e cometeu um novo assalto, também em uma empresa do mesmo segmento.

Diante dos fatos, foram mobilizados equipes da Polícia Militar e simultaneamente foi acionado o Helicóptero Águia que potencializou a ocorrência dando maior visibilidade aos militares em solo durante as buscas ao criminoso.

Na tentativa de fuga, o homem, que seria do estado do Paraná, perdeu o controle do veículo já na zona rural de São José das Laranjeiras, distrito de Maracaí, quando acabou capotando em meio a um canavial.

Ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à unidade hospitalar sob escolta policial. A Polícia Civil investiga o caso.