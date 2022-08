Bebê morre após ser lançado para fora de carro que capotou ao atingir moto

Segundo boletim de ocorrência, o homem foi identificado como José Luis Raposo, que pilotava a moto. Já a criança de 1 anos, Vitor Santana Alves Rodrigues, estava no carro com o pai, que dirigia o veículo, e a mãe.

De acordo com depoimento de uma testemunha que ajudou no socorro, a moto já estava caída na pista quando o carro a atingiu e capotou. A criança foi arremessada para fora do carro.