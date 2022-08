Caminhoneiro que transportava suco de laranja morre após bater em viaduto da SP-310 em Matão

Segundo a Policia Rodoviária, quando os policiais chegaram ao viaduto Angelina Marchesan, que fica na altura do km 301, o caminhoneiro já se encontrava morto, preso às ferragens do caminhão que transportava suco de laranja.

Segundo os policiais, pelas marcas no local do acidente, o motorista, que não teve a identidade divulgada, deve ter perdido o controle da direção, derrubado a defensa metálica e bateu com violência contra o viaduto.