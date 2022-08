DRACENA: Fundec e Sebrae/SP iniciam aulas de empreendedorismo

Os alunos da Unifadra e dos cursos técnicos do CEP/UME iniciaram neste mês de agosto as aulas da disciplina extracurricular e gratuita de empreendedorismo. Realizada anualmente no segundo semestre letivo, a atividade é uma parceria da Fundec com o Sebrae/SP e busca fomentar e incentivar o empreendedorismo entre os estudantes, além de desenvolver neles competências e habilidades empreendedoras.

Na aula inaugural estiveram presentes os agentes de atendimento do Posto do Sebrae de Dracena Fabiana Amolaro e Caio Pedro Lemos, o diretor da Fundec Adenildo Chrispim Moreira, a vice-diretora acadêmica da Unifadra Daniela Macário Custódio, a diretora do CEP/UME Julia Portari e os docentes esp. Alexandre de Queiroz, esp. José Marcos Tanganini, ma. Laízi da Silva Santos, me. Ronaldo M. Custódio e me. Tiago de David.

“Só por estarem aqui hoje, querendo ser empreendedores, vocês estão à frente de muitas pessoas da profissão que estão estudando”, pontuou para a turma Fabiana Amolaro, agente do Sebrae. Ela e Caio Pedro ainda explicaram como o Sebrae funciona e de que forma pode ajudar novos empreendedores a administrar seus negócios.

A vice-diretora acadêmica da Unifadra Daniela Macário e a diretora do CEP/UME Julia Portari deram as boas-vindas aos alunos e destacaram que ser empreendedor, tanto na vida pessoal quanto profissional, é cada vez mais importante. Também frisaram que, ao concluírem a disciplina, os alunos estarão capacitados para identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para eles e para a sociedade, cada um em sua área de atuação.

O professor Tanganini, um dos coordenadores da atividade, explicou que a disciplina de empreendedorismo é composta de 3 módulos – indivíduo, mercado e plano de negócios – com carga horária de 36 horas, e ressaltou que a Fundec é a única instituição da região a oferecer, de forma gratuita e em parceria com o Sebrae, a disciplina de empreendedorismo. “Essa parceria tem mais de 10 anos e, além de promover a formação dos professores, disponibiliza a metodologia que é aplicada aos alunos, como também o material didático”, pontuou.

As aulas são presenciais, aos sábados, e prosseguem até novembro, exclusivas para alunos da Unifadra e do CEP/UME.