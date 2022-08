ESPECIAL: Unoeste inaugura Campus de Jaú com estrutura moderna e tecnológica

Oferecer formação superior de excelência, transformar vidas por meio da educação e possibilitar o acesso ao estudo e à pesquisa por meio de uma estrutura acadêmica diferenciada. Foram com todos esses propósitos que a Unoeste reafirmou seu compromisso nesta quinta-feira (18) histórica ao inaugurar oficialmente o novo campus de Jaú. Um investimento de mais de R$ 50 milhões em infraestrutura moderna e equipamentos de última geração que marca o início de uma nova história no centro oeste paulista. Autoridades públicas de todas as esferas e representantes de entidades diversas participaram da cerimônia, que contou com a presença da família dos fundadores da instituição: os professores Agripino de Oliveira Lima (em memória) e Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima.

O diretor geral da Apec – mantenedora da Unoeste, Dr. Augusto Cesar de Oliveira Lima, em pronunciamento, agradeceu a todos, em especial a suas irmãs presentes, a Reitora Ana Cristina e Maria Regina, aos seus filhos e sobrinhos, além de colaboradores e estudantes de todos os campi. No discurso, ele atribuiu o resultado dessa conquista ao trabalho de seus pais. “A Unoeste nasceu do sonho dos meus pais, que foram professores, Agripino de Oliveira Lima Filho e Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima. Uma linda profissão e missão, afinal, são os professores os grandes responsáveis pela nossa formação em todas as fases, desde o ensino básico até o superior. E quanta transformação essa universidade tem proporcionado a milhares de pessoas. O conhecimento é o que existe de mais valioso em nossas vidas”, lembrou.

Dr. Cesar Lima ainda destacou o projeto de expansão em Jaú para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação, presencial e EAD, inclusive em outras áreas do conhecimento. “Além da Medicina, já temos turmas em andamento dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia e muitos outros serão oferecidos nos próximos anos. Serão diversas as oportunidades de cursos de graduação e pós-graduação presencial e a distância. Aqui em Jaú, queremos também contribuir para o desenvolvimento local e regional. Tenho certeza que muitas histórias serão construídas por essa união. Onde a Unoeste chega é para somar, transformar vidas e pessoas”, encerrou, declarando oficialmente inaugurado o campus.

Em seu discurso à imprensa local, a reitora da Unoeste, Ana Cristina de Oliveira Lima, também lembrou do trabalho excepcional e de competência realizado pelos pais e fundadores. Ela garantiu que o objetivo é fazer com que o campus de Jaú seja referência em ensino de qualidade, semelhante ao que já acontece em Presidente Prudente e Guarujá. “É muito emocionante e gratificante fazer parte de uma cidade que de repente vem sendo transformada. E não só na educação, mas também contribuindo para a preservação do meio ambiente, aos empresários da cidade e toda a região. Eu fico muito grata por todos esses acontecimentos e por inaugurar um prédio dessa magnitude no nosso Jubileu de Ouro“.

O coordenador da Faculdade de Medicina de Jaú, José de Oliveira Costa Filho, fez questão de agradecer um a um dos gestores presentes, em especial aos estudantes, os grandes responsáveis pela expansão da universidade para a região do centro oeste paulista. “De todas as lições que aprendi nesta escola Unoeste, que foram muitas nestes últimos dez anos, seja como professor ou estudante, certamente a mais importante delas foi a preocupação extrema com o estudante e sua formação. Um legado lindo dos fundadores da Unoeste, os quais eu tive a honra de conhecer. E é esta a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje a todos os cidadãos de Jaú, de que todo o nosso trabalho e dedicação estão voltados a contribuir para que o sonho de cada um se transforme em realidade”, disse.

Momento histórico

Esta quinta-feira será lembrada como mais um marco de um dos principais momentos da história da Unoeste, já que na prática significa a segunda etapa da concretização do sonho de expansão da universidade. Por conta do longo período de isolamento social em razão da pandemia, as cerimônias de inauguração desse projeto de expansão precisaram ser adiadas. Mas, com o avanço da vacina e a diminuição considerável no número de casos da doença, tem sido possível idealizar as inaugurações oficiais com segurança neste ano. A primeira foi no dia 27 de maio, com a solenidade oficial do campus de Guarujá.

O evento em Jaú foi realizado em um dos auditórios do campus para convidados externos, colaboradores e alunos representantes das turmas da Faculdade de Medicina de Jaú e dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia. Dentre as autoridades públicas presentes, estiveram o deputado estadual Mauro Bragato e o prefeito de Jaú, Ivan Cassaro. Já pela Unoeste, também participaram os pró-reitores Guilherme de Oliveira Lima Carapeba (Administrativo), José Eduardo Creste (Acadêmico) e Adilson Eduardo Guelfi (Pesquisa, Pós e Extensão); além do diretor das Faculdades de Medicina da Unoeste, Dr. Murilo de Oliveira Lima Carapeba, e do ex-diretor das Faculdades de Medicina da Unoeste, Dr. Gabriel de Oliveira Lima Carapeba.

Também estiveram presentes o ex-secretário municipal de saúde de Jaú, Vagner Brasil, representando o deputado Roberto Lucena, e a equipe da Santa Casa de Jahu, representando o provedor Alcides Bernardi Junior.

Após a solenidade, os convidados puderam conhecer a estrutura do novo campus. Entre eles, o prefeito de Prudente, Ed Thomas, que em seu discurso fez questão de dizer que a história de Prudente, hoje com 104 anos de emancipação politico-administrativa, jamais pode ser contada sem levar em consideração os 50 anos da Unoeste. “A Unoeste é praticamente metade da história da cidade, sem ela, a história de Prudente não pode ser contada. Antes, era exclusividade nossa, agora, felizmente, não mais. E que ela continue avançando pelo país e que Jaú aproveite o máximo disso aqui, da experiência e do profissionalismo da marca Unoeste, que é um orgulho pra todos nós”.

Unoeste Jaú

Na conhecida capital do calçado feminino, a Unoeste já vem contribuindo com o desenvolvimento educacional, social e econômico desde agosto de 2018, quando iniciou sua história em solo jauense, em área anexa ao Hospital Thereza Perlatti, com a aula inaugural da primeira turma da Faculdade de Medicina. Logo se tornou referência com uma das mais modernas estruturas acadêmicas da região. Desde o primeiro semestre de 2021, tem funcionado em localização privilegiada, próximo ao Shopping Território do Calçado, oferecendo graduações presenciais e a distância, além de especializações.

Localizado numa área de 61.996 mil m², sendo mais de 15 mil m² de área construída distribuídos em três pavimentos, o campus possui 33 laboratórios com equipamentos de ponta, dentre eles o de Habilidades e Simulação com 14 estações. A estrutura conta ainda com 22 salas de aula, salas de metodologias ativas, laboratórios de informática, quatro auditórios, sendo o maior para 422 lugares, biblioteca com salas de estudo em grupo e individual, além de laboratório multimídia. Alunos, professores e funcionários contam ainda com restaurante, lanchonete e uma papelaria.

O campus da Unoeste Jaú também é autossustentável na geração de energia. Uma usina solar fotovoltaica de geração distribuída faz parte do investimento para atender toda a demanda energética do local, com possibilidade de ampliação conforme a necessidade. Isso trará benefícios ao meio ambiente, já que o sistema se utiliza de uma fonte limpa: o sol. Além das vantagens sustentáveis, esse modelo energético também gera economia financeira. Ao todo, são 950 módulos instalados no telhado do prédio e com potência de 518,4 kWp, sendo 793.500 kWh por ano.