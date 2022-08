FLÓRIDA: Em fase final as obras de pavimentação asfáltica em ruas do Distrito do Indaiá do Aguapeí

Encontra-se em fase final as obras de implantação de pavimentação asfáltica em ruas do Distrito do Indaiá do Aguapeí.

Para a execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou através de licitação uma empresa especializada para as obras, a Contato Terraplanagem e Pavimentação Eireli da cidade Araçatuba.

Os serviços estão sendo executados através de verba viabilizada pelo deputado estadual Mauro Bragato junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado no valor de R$ 400 mil. O pedido de verba foi efetuado pelos vereadores Tiago Ribeiro de Souza e João Batista Freschi (João Catenga) que estiveram juntamente com o prefeito Wilson Fróio Junior na capital paulista em audiência onde garantiram a verba.

“O valor total para a execução das obras de pavimentação asfáltica no Distrito do Indaiá será de R$ 630.955,17, sendo que além dos R$ 400 mil viabilizados pelo deputado Mauro Bragato, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista irá investir recursos próprios no valor de R$ R$ 230.955,17”, informou o prefeito Fróio.

A empresa contratada pela Prefeitura vem trabalhando nas últimas semanas na execução da obra, sendo que as guias e sarjetas já foram implantadas, bem como parte da camada asfáltica, estando agora sendo finalizada a sua execução, para após ser implantada a sinalização.

Os vereadores Tiago e João Catenga, bem como o prefeito Fróio agradecem o deputado Mauro Bragato pela destinação da verba que irá proporcionar pavimentar quase que totalmente todas as ruas do Distrito do Indaiá do Aguapeí.