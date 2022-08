Motorista desaparece após caminhonete cair no Rio Tietê em Pongaí; buscas foram retomadas

Uma caminhonete caiu de uma ponte no Rio Tietê depois de bater em um veículo utilitário na Rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Pongaí (SP). Na manhã deste domingo (21), o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no rio por possíveis vítimas, que foram interrompidas durante à noite. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (22).