Eixo SP orienta motociclistas sobre direção segura em Osvaldo Cruz

A Eixo SP Concessionária de Rodovias irá orientar motociclistas sobre a direção defensiva nesta quinta-feira, 25. É o projeto “Transportando Saúde nas Cidades”, iniciativa em parceira com o SEST SENAT em Osvaldo Cruz, que tem o objetivo de levar bem-estar e segurança aos trabalhadores do transporte.

Das 8h às 12h, no Conjunto Esportivo Jubileu de Ouro (entrada pela Av. Max Wirth), motofretistas e mototaxistas serão abordados por equipes que irão oferecer a oportunidade de participarem do circuito de saúde, espaço onde serão submetidos a atendimento de psicologia, fisioterapia, odontologia e nutrição, além de aferição da pressão arterial e do índice glicêmico.

A Eixo SP fará a distribuição de material informativo sobre a importância da manutenção veicular e do uso dos equipamentos de proteção, como capacete e faixas refletivas. Fará ainda a distribuição gratuita de antenas corta-pipa.

“O SEST/SENAT desenvolve diversas atividades juntos aos motoristas profissionais que, muitas vezes, utilizam as rodovias sob concessão da Eixo SP. Portanto, essa parceria possibilita ampliar o alcance a esse público específico para levarmos orientações e informações sobre aspectos da segurança viária e os serviços que temos na malha rodoviária, a exemplo das bases de atendimento ao usuário, que oferecem todo suporte necessário para uma viagem com conforto e segurança”, conclui Viviane Riveli, coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP.

SERVIÇO

Transportando Saúde nas Cidades

Data: 25 de agosto – quinta-feira

Horário: das 8h às 12h

Local: Conjunto Esportivo Jubileu de Ouro (entrada pela Av. Max Wirth)

Público-alvo: motofretistas e mototaxistas