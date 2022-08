Escolas Sesi na região oferecem 900 vagas em curso gratuito de programação e robótica para a comunidade

Estão abertas turmas para crianças entre 8 e 11 anos e adolescentes entre 12 e 15 anos; vagas para Álvares Machado, Presidente Prudente, Regente Feijó, Osvaldo Cruz e Santo Anastácio

O Sesi-SP está com inscrições abertas para a Escola de Robótica em todo o Estado. Na região, as Escolas Sesi localizadas em Álvares Machado, Presidente Prudente (Pq Furquim e Vila Real), Regente Feijó, Osvaldo Cruz e Santo Anastácio estão com vagas abertas para o curso gratuito de programação e robótica dedicado à comunidade local, incluindo alunos de qualquer escola. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, através da plataforma MEU SESI. Já a Escola Sesi de Presidente Epitácio está abrindo uma lista para cadastro de interessados no curso.

Há vagas nas turmas Kids, para alunos entre 8 e 11 anos, e Teens para alunos de 12 a 15 anos. O curso tem duração total de 40 horas.

A partir de atividades dinâmicas e práticas são ensinados conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem. Durante as aulas do curso, que possui duração de 40h, os alunos terão acesso à material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo Sesi São Paulo; ao software Microsoft MakeCode, voltado para Programação e Criação de projetos; além de Placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

O curso é totalmente gratuito e os selecionados deverão apresentar uma autodeclaração escrita de próprio punho para comprovação de baixa renda, quando solicitada pelo Sesi.

Importante: o cadastro na plataforma MEU SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi/) deve ser realizado em nome do aluno que irá realizar o curso, e não dos pais ou responsáveis.

Vale ressaltar que as vagas são limitadas e, assim que forem todas preenchidas, o sistema informará de maneira automática que não há mais vagas disponíveis.

ATENÇÃO: Sugerimos que seja priorizada a realização da inscrição pelo computador, já que pelo celular podem ocorrer erros por conta das configurações de cada aparelho.

A inscrição do aluno deve ser feita apenas em UMA TURMA, pois cadastros em duplicidade podem impedir a inscrição de outra criança/adolescente. É preciso inserir um email válido no cadastro da plataforma MEU SESI.

Sobre SESI ROBÓTICA

SESI ROBÓTICA é uma escola de programação e robótica dentro das escolas da rede SESI-SP, aproveitando a estrutura das unidades. Os cursos oferecidos são destinados à comunidade, incluindo alunos de qualquer escola, e alunos da rede escolar SESI-SP que tiverem interesse em aprofundar conhecimentos além da prática curricular.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, o interessado deverá realizar previamente o cadastro na plataforma MEU SESI, em nome do aluno. Ao escolher a turma, de acordo com o horário e dia da aula, basta clicar no link da turma e seguir com o fluxo do sistema. Para ter a gratuidade, é necessário se declarar como baixa renda.

Destacamos que o curso é o mesmo em todas as Escolas, não havendo necessidade de realizar a inscrição do aluno em mais de uma turma e/ou em mais de uma Escola.

Serviço

Escola de Robótica – Gratuito

Escolas Sesi de Osvaldo Cruz, Regente Feijó, Presidente Prudente, Álvares Machado

Inscrições em prudente.sesisp.org.br

Escolas Sesi de Santo Anastácio e Presidente Epitácio

Inscrições em presidenteepitacio.sesisp.org.br

Turmas abertas:

Escola Sesi de Álvares Machado

Período de inscrições: de 22 de agosto a 12 de setembro

Início das aulas: 13 e 14 de setembro

Duração do curso: Agosto a Dezembro/2022

– Turma Kids 1 (8 a 11 anos) – 30 vagas

Aula na quarta-feira, das 13h às 14h30