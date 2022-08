FLORALCO: Justiça anuncia nova etapa de pagamentos para mais de 190 pessoas

Pagamentos devem ocorrer em cinco dias



Dando continuidade aos pagamentos do primeiro rateio efetuado no processo falimentar do Grupo Bertolo, os Juízes de Flórida Paulista determinaram novo pagamento daqui a cinco dias, prazo que os credores listados pela Administradora Judicial em nova planilha de pagamentos (a terceira até agora) têm para corrigir eventuais inconsistências em seus dados pessoais e bancários.

Nesta etapa são mais de 190 credores listados, que devem conferir seus dados pessoais e bancários nas fls. 75.845/75.857 do processo, também disponível no site da Administradora Judicial no seguinte link: https://drive.google.com/file/d/11uwofXB7mT43J9NZfChs7d6BjS3fEew_/view

Eventuais correções devem ser encaminhadas exclusivamente pelo e-mail [email protected] diretamente à Administradora Judicial.

Segundo apurado pela Folha Regional junto ao Fórum da Comarca de Flórida Paulista, esta nova etapa de pagamentos se destina somente a ex-funcionários que ainda não receberam nenhum valor no pagamento anterior realizado pela Justiça, e, após três lotes de pagamentos, ainda restam cerca de 270 credores habilitados que não forneceram dados pessoais e bancários e que correm o risco de terem seus valores destinados a novo rateio a qualquer momento, de forma que os credores que ainda não receberam devem se apressar em fornecer os dados para a Administradora Judicial.



Os dados a serem informados são os seguintes: CPF do credor, banco, agência, conta bancária e o nome e CPF do respectivo titular da conta bancária com a informação se é conta corrente ou conta poupança. Caso os dados bancários sejam de representantes legais, é indispensável a apresentação de procuração com poderes para receber e dar quitação, acompanhada dos documentos pessoais do credor (RG e CPF). Nos casos de espólio, recomenda-se o contato prévio, por e-mail, com a equipe da Administradora Judicial.

Também foi apurado pelo jornalismo Folha Regional que a Administradora Judicial opinou para que o próximo lote tenha como data de corte o dia 04/09/2022, portanto, os credores devem se apressar, lembrando que novos rateios poderão ser efetuados ainda esse ano.