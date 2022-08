FLÓRIDA: Obra de drenagem pluvial é realizada na vicinal que liga Ameliópolis e Flórida para início da pavimentação

A vicinal Raimundo Maiolini, que liga o Distrito de Ameliópolis (Presidente Prudente) e Flórida Paulista (ponte do Rio do Peixe) está recebendo as primeiras obras que antecedem a sua pavimentação.

A reportagem do jornal e site Folha Regional percorreu toda a sua extensão, que tem 10,4 kms de estrada ainda não pavimentada e observou a construção de linhas de tubos subterrâneos que cortam o seu trajeto em cerca de nove pontos. Máquinas e materiais de construção também estão ao logo da via.

A usina que é detentora das terras de cana-de-açúcar que margeiam a vicinal também já realizou a colheita da produção na faixa estipulada como área de domínio.

Segundo informações obtidas junto ao engenheiro Dr. Álvaro Ferro, do Departamento de Estradas de Rodagem de Presidente Prudente – o “DER”, as obras estão sendo executadas pela empreiteira “Vitória” que foi contratada após o processo licitatório realizada pelo Governo do Estado para a pavimentação da vicinal.

A obra que há mais de três décadas é esperada pela população da Nova Alta Paulista e Sorocabana, encurtará a distância entre Flórida Paulista e Presidente em mais de 50 kms custará quase R$ 20 milhões aos cofres públicos e será executada inteiramente com recursos destinados pelo Governo do Estado.