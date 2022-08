TUPI PAULISTA: Prefeitura compra área para implantação de novo Distrito Industrial e Empresarial

A prefeitura de Tupi Paulista adquiriu com recurso próprio nova área de 96.919 m² (4 alqueires), no valor de R$ 1.440.000,00 para implantação do Distrito Industria e Empresarial.

O objetivo é atender a demanda atual de empresas que procuram a municipalidade com interesse de estabelecer seus empreendimentos, além de incentivar a geração de empregos.

O Distrito Industrial e Empresarial tem por função alocar eficientemente a atividade produtiva e, através de sua favorável posição geográfica permitir que as empresas estejam perto uma das outras, interligando suas atividades produtivas, gerando emprego e renda à população, além de desenvolvimento econômico a sociedade no seu entorno.

Com essa aquisição a cidade passa atender uma antiga demanda da população por incentivo à criação de empregos.

A área urbana fica no Bairro Cafezinho, lateral à Via de Acesso Antonio Astolfo (SPA-658/294), lado direito em direção à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) esquina com TPA-245.

O prefeito Alexandre Tassoni Antonio (Lê) assinou o Decreto declarando de Utilidade Pública o imóvel acima especificado.

Conforme o prefeito Lê, este antigo sonho, vem coroar um trabalho incansável de busca de recursos e de local adequado para aquisição e instalação do Distrito Industrial e Empresarial.

No mês de aniversário de Tupi Paulista a cidade ganhou este grande e tão sonhado presente.