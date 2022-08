Atlético Ousadia é campeão da Copa Regional de Futsal de Mariápolis

A equipe do Atlético Ousadia foi campeã da 1ª edição da Copa M.E.C. Aberto Futsal de Mariápolis.

O título de campeão do Atlético Ousadia do treinador Ivan, foi na vitória de goleada por 7 a 3, com os gols Kitinho (3), Vinicinho, Hernan, Alencar e Marcinho (1 cada), enquanto Luan (2) e Danilo, descontou para o Baber Shop de Lucas.

Além do título de campeão o Atlético Ousadia, teve o artilheiro Vitinho e os goleiros menos vazados Otávio e Caique.

A disputa final foi realizada no dia 19 (sexta-feira) na quadra de esportes da Escola Nelson Magnani, que contou com um bom público presente.

ORGANIZAÇÃO

Mariápolis Esportes Clube – presidente Odair Baiano.

ARBITRAGEM

Marcos Nunes (Osvaldo Cruz) e Ivan Oliveira (Sagres) Judá Troféus e Eventos e Esportivos de Lucélia.