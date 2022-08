FLÓRIDA: Contas da Prefeitura de 2020 tiveram parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 31 de maio de 2022, pelo voto do substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, relator, e dos conselheiros Robson Marinho, presidente em exercício e Cristiana de Castro Moraes, decidiu emitir parecer técnico favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, relativas ao exercício de 2020, último ano do mandato anterior do prefeito Wilson Fróio Júnior.

No parecer final do Tribunal de Contas do Estado, emitido em 20 de junho, apurado que a Prefeitura Municipal no exercício de 2020 aplicou 25,82% no ensino, ultrapassando o limite mínimo de 25% e ainda aplicou na Saúde um total de 27,69% do orçamento aplicando acima do limite mínimo que é de 15%, além de ter aplicado com gasto pessoal o equivalente a 52,65% do orçamento.

Também foi apurado que a execução orçamentária no ano de 2020 teve superávit e o resultado financeiro foi positivo.

Com a aprovação das contas de 2020 com parecer favorável, o prefeito Froio teve todas as contas do mandato anterior (2016 a 2020) aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Froio destacou a seriedade com as finanças da Prefeitura Municipal e agradeceu ainda a equipe de assessores e todos os servidores municipais.

Agora as contas de 2020 com parecer favorável do Tribunal de Contas devem ser encaminhadas para a Câmara Municipal que deverá emitir parecer definitivo.