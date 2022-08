OSVALDO CRUZ: Prefeitura inicia retomada de terrenos no distrito industrial

A Prefeitura de Osvaldo Cruz deu início à retomada de terrenos no DICOC-2 (distrito industrial).

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renê Miguel Gomes, explicou que, após todos os procedimentos burocráticos para regularização dos terrenos, a Prefeitura de Osvaldo Cruz irá abrir novo processo de licitação no dia 6 de setembro para que os lotes sejam destinados adequadamente.

A retomada deve ocorrer nos terrenos que não foram objetos de doação e ainda não tinha desenvolvido suas atividades.

Segundo o secretário Municipal de Indústria e Comércio, Alessandro Romano, esta é mais uma oportunidade viabilizada pela Prefeitura de Osvaldo Cruz para a instalação de novas empresas, bem como a ampliação daquelas que já estão presentes no município. Ainda, o secretário também reforçou a importância da atual expansão econômica de Osvaldo Cruz para a geração de emprego e renda.

A prefeita Vera Morena, por sua vez, agradeceu a parceria com a Câmara Municipal e reiterou que este novo processo de licitação dos terrenos faz parte da política de transparência da atual gestão. Para tanto, os interessados em participarem do processo devem submeter junto à Prefeitura um plano econômico, o qual será avaliado por uma comissão técnica. Além disso, a mandatária informou que toda a população terá acesso aos dados de cada empresa beneficiada no processo.