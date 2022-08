Polícia Civil prende em Alagoas homem suspeito de envolvimento em roubo e estupro em Dracena

De acordo com a polícia, o homem terá de cumprir prisão temporária de 30 dias (prorrogáveis por igual período) e será transferido para Dracena, onde as investigações continuarão visando ao seu indiciamento por roubo e estupro. Além disso, outras diligências serão realizadas para o esclarecimento de eventual participação de outros envolvidos na ação criminosa e apreensões dos objetos roubados.

De acordo com o delegado Cléber Augusto Batista, responsável pelas investigações, as oitivas das testemunhas também ocorrerão em Dracena.

A ação operacional interestadual recebeu o nome de “Medusa” em alusão à personagem da mitologia grega, representado por uma mulher com serpentes em vez de cabelos, presas de bronze e asas de ouro, cujo olhar transformava suas vítimas em pedra. Antes disso, “Medusa” era uma bela mulher, que foi estuprada pelo poderoso deus Poseidon no templo da deusa Atena. Mas, em vez de Poseidon ser punido, Medusa foi culpada por Atena por profanar seu espaço sagrado.

A Polícia Civil realiza diligências para tentar identificar os bandidos envolvidos em um assalto seguido de estupro em uma propriedade rural, no bairro Jardim das Palmeiras, em Dracena. O crime foi cometido no último dia 22 de julho e vitimou o casal que trabalha como caseiro do imóvel.

Dois homens encapuzados e armados com barras de ferro invadiram uma chácara, renderam as vítimas e roubaram dois celulares e uma quantia em dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o casal dormia em cômodos diferentes durante a invasão do imóvel. Assim, um dos bandidos, que estava armado com uma barra de ferro, amarrou o homem, de 58 anos. Enquanto isso, o outro criminoso foi até o quarto onde a mulher estava e a forçou a praticar relação sexual com ele.