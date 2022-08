SALMOURÃO: Prefeitura, Departamento Social e Cras entregam 600 mantas para famílias

A Prefeitura de Salmourão e toda a equipe do Departamento Social e Cras realizaram neste mês a entrega de 600 mantas para famílias da cidade.

Estiveram presentes além da equipe do Departamento Social e Cras, também a prefeita Sônia Gabau e a vice Marcia Pravato.

As mantas foram adquiridas com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Salmourão. “Nossa maior alegria é poder ajudar a população. No ano passado, entregamos as mantas nas residências, devido à pandemia. Neste ano, recebemos as famílias aqui no Departamento Social para fazer a entrega. É muito bom ver o empenho e dedicação de toda a equipe, seja para a Campanha do Agasalho, seja para a distribuição da sopa e mantas”, ressaltou a prefeita Sônia Gabau.

Também a Prefeitura de Salmourão e o Departamento Social realizaram este mês no CCI, a entrega dos agasalhos da Campanha do Agasalho 2022, onde as pessoas puderam escolher várias roupas doadas pela população.