Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C. perde para o Palmeiras pelo Campeonato Paulista

O único representante da Alta Paulista no Campeonato Paulista Sub-15, competição organizada pela Federação Paulista de Futebol, a equipe do Osvaldo Cruz F.C. estreou na terceira fase da competição contra o time da S.E. Palmeiras, no sábado (20) no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga “Alonsão” em Tupã.

Em jogo muito disputado entre as duas equipes, com várias chances de gols desperdiçadas, levou a melhor o time da S.E. Palmeiras, que nos minutos finais garantiu a vitória ao vencer por 1 a 0.

Ainda pelo Grupo – 22, a equipe do Desportivo Brasil venceu por 3 a 0, o São Bento de Sorocaba.

SOROCABA

O próximo compromisso da equipe do Osvaldo Cruz F.C., será neste sábado 27/8 às 9h00 no Estádio Municipal Valter Ribeiro em Sorocaba, onde vai enfrentar o São Bento E.C.

JOGADORES

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. do treinador Samuel Japonês, conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia e Pracinha além de outros do Estado.