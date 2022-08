Floridense é candidato a deputado federal na eleição deste ano

O floridense Toninho Alencar, mais conhecido como “Toninho Mariflex”, é candidato à deputado federal pelo Estado de São Paulo na eleição deste ano, que ocorre no começo de outubro.

Atualmente filiado ao PROS (Partido Republicano da Ordem Social), Toninho Mariflex teve aprovado o seu nome como candidato a deputado federal na convenção do partido realizada no final do mês de julho e o partido concretizou o pedido de registro de candidatura junto a Justiça Federal sendo efetivado neste mês de agosto.

De acordo com Toninho Mariflex, desde o ano passado vem visitando cidades em diversas regiões do Estado, colhendo informações dos problemas enfrentados pelos municípios e colocando suas intenções em busca do fortalecimento e desenvolvimento do interior paulista. Ele também esteve recentemente visitando a redação do jornal e site Folha Regional.

Toninho Mariflex é floridense e reside atualmente em Bauru onde é empresário, sendo que na eleição de 2020 saiu candidato a vereador naquela cidade, bem como foi candidato a deputado federal na eleição de 2018.