FLÓRIDA: Unidades escolares recebem instalação de lousa digital interativa

As Unidades Escolares EMEI Criança Feliz e EMEFEI. Mariana Militão Rondon (localizada no Distrito do Indaiá), receberam no primeiro semestre deste ano a instalação da lousa digital interativa.

Trata-se de mais um investimento da Administração Municipal, através da secretaria municipal de Educação no qual trará inúmeros benefícios tecnológicos para os educadores e alunos com inovação na aprendizagem da Rede Municipal de Flórida Paulista.

Juntamente com a lousa digital interativa, também foram adquiridos Notebooks para uso do professor, Projetor multimídia, Sistema de som e Rack em MDF.

Os investimentos realizados pela Administração Municipal e a secretaria municipal de Educação, receberam a aprovação dos educadores e alunos.