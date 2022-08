Privação de Sono – Consequências da Privação de Sono

O que é a Privação do Sono?

(por Cidinha Pascoaloto)

A falta de sono pode estar relacionada com hábitos não saudáveis. Além disso o sono pode ser insuficiente por outras condições clínicas. Pode ser crônica ou aguda, e vai variar muito dependendo da gravidade. Sabemos que um boa noite de sono é primordial para nossa saúde física e mental. Horários para dormir e para acordar e a quantidade de horas para dormir varia de indivíduo para indivíduo. O período considerado normal seria de 07 a 09 horas por noite de sono para que o indivíduo tenha saúde e bem-estar. Com o ritmo social as pessoas se tornaram agitadas. As preocupações diárias as informações negativas trazidas pelas redes sociais geram ansiedade, esses fatores podem ser causadoras de sonos disfuncionais. As exigências cada vez maiores do trabalho e do estudo geram competividade e fazem com que as pessoas durmam menos. Dormir pouco atrapalha as funções do nosso corpo como: A memória fica prejudicada. As funções hormonais e a reparação física e psicológica deixam de acontecer, e dependendo do tempo de privação se tornam irrecuperáveis. A privação do sono pode causar dores corporais, cansaço, sonolência irritabilidade perda de memória entre outros. Temos um relógio biológico que se chama ciclo circadiano a luz tem grande influência no ciclo circadiano e por isso devemos fazer sempre a higiene do sono fazendo mudanças de hábitos não saudáveis. A higiene do sono funciona como tratamento. Procure dormir sempre com a luz apagada, não deixar não deixar celular e aparelhos eletrônicos no quarto procure deitar-se e levantar sempre no mesmo horário, não fazer refeições pesadas a noite. Pratique atividades físicas.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga- Gerando Transformação. Terapia Cognitivo Comportamental +5518 99725-6418 – CRP 06/158174